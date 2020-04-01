01.04.2020 (20:45)

Пожарно-тактическое учение состоялось в 201 военной базе РФ в Таджикистане

Пожарно-тактическое учение с участием пожарных команд и военнослужащих 201 военной базы РФ состоялось в Таджикистане.

По замыслу учения, личный состав получил сигнал о возгорании и распространении открытого огня на складе горюче-смазочных материалов, расположенном на территории части. Находящийся на посту пожарный наряд отработал подъем по тревоге дежурных сил и выезд к месту чрезвычайной ситуации. В установленное время очаг возгорания был локализован, пожарная команда ликвидировала огонь, эвакуировала людей, военную технику и имущество воинской части из опасной зоны. Угрозу возгорания цистерн устранили, залив все цистерны специальной изолирующей пеной. Управление тушением пожара осуществляли из мобильного оперативного штаба, который был развернут в первые минуты условного возгорания. Для полной нейтрализации угрозы взрыва было израсходовано более 25 тонн воды и пены.

Целью учений являлась проверка боевой готовности и взаимодействия пожарных команд, исправности технических средств оповещения о пожаре, а также пожарного оборудования и инструментов. На учение были задействованы современные пожарные машины на базе высокопроходимого автомобиля КамАЗ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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