01.04.2020 (20:15)

Базовый тральщик «Котельнич» приступил к сдаче курсовой задачи в Баренцевом море

Сегодня базовый тральщик «Котельнич» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступил к отработке комплекса задач курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж тральщика отработает ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля - постановку на якорь и организацию противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием. Также личный состав тральщика проведет тактическое учение по использованию технических средств и средств радиоэлектронной борьбы при ведении боевых действий против надводных кораблей и выполнит артиллерийскую стрельбу по морской цели.

В рамках специальной морской подготовки экипаж отработает задачи по форсированию минного заграждения, постановку тралов различного типа и выполнит зачётную стрельбу по плавающей мине.

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