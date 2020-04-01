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01.04.2020 (19:48)

Саперы ЮВО приступили к разминированию сельхозугодий на территории Чечни

Военнослужащие инженерно-саперной роты Южного военного округа (ЮВО) приступили к очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) сельскохозяйственных угодий на территории Чечни.

С 1 апреля работы по разминированию будут проводиться более чем на 900 га сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах на высотах от 100 до 1,3 тыс. метров.

В настоящее время саперы ЮВО приступили к выполнению задач по разминированию и очистке местности от ВОП в Курчалоевском и Ачхой-Мартановском районах, где общая площадь работ составит более 650 га.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

На разминировании задействовано более 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Также привлечены группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне.

Разминирование планируется завершить до конца ноября.

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 7 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 37 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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