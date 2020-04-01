01.04.2020 (18:30)

В центральном военно-морском музее имени Петра Великого начала работу Программа видео-экспресс-экскурсий "Музей в каждый дом"

Медиагруппа Центрального военно-морского музея имени Петра Великого приступила к реализации программы виртуальных экспресс-экскурсий "Музей в каждый дом", которая будет включать в себя экспресс-видео-сюжеты, посвященные экспозиции музея и истории отечественного военно-морского флота.

Первыми сюжетами программы "Музей в каждый дом" стали:

- Ботик Петр I — "дедушка русского флота"

- Подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого

- Самолет конструкции А. Ф. Можайского

- Модель 84-пушечного линейного корабля "Императрица Александра"

- Траление мин

- Морская якорная гальваноударная мина образца 1908 года

- Основные принципы работы колонки машинного телеграфа и др.

С первых же дней реализации, программа стала пользоваться большой популярностью у военных моряков, петербуржцев, учащихся вузов, любителей истории и традиций Военно-Морского Флота России.

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