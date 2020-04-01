01.04.2020 (18:30)
В центральном военно-морском музее имени Петра Великого начала работу Программа видео-экспресс-экскурсий "Музей в каждый дом"
Медиагруппа Центрального военно-морского музея имени Петра Великого приступила к реализации программы виртуальных экспресс-экскурсий "Музей в каждый дом", которая будет включать в себя экспресс-видео-сюжеты, посвященные экспозиции музея и истории отечественного военно-морского флота.
Первыми сюжетами программы "Музей в каждый дом" стали:
- Ботик Петр I — "дедушка русского флота"
- Подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого
- Самолет конструкции А. Ф. Можайского
- Модель 84-пушечного линейного корабля "Императрица Александра"
- Траление мин
- Морская якорная гальваноударная мина образца 1908 года
- Основные принципы работы колонки машинного телеграфа и др.
С первых же дней реализации, программа стала пользоваться большой популярностью у военных моряков, петербуржцев, учащихся вузов, любителей истории и традиций Военно-Морского Флота России.