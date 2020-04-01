01.04.2020 (19:00)

Прямая интернет-трансляция и обсуждение документального фильма «Хранители морской славы России» состоится в Санкт-Петербурге.

7 апреля, в Санкт-Петербурге состоится прямая инетрнет-трансляция и обсуждение документального фильма о Центральном Военно-Морском Музее «Хранители морской славы России», который проведёт зрителя сквозь трехвековую историю Российского флота. Просмотр будет организован в удаленном режиме, с трансляцией на портале Президентской библиотеки.

Главную роль Хранителя исторической памяти исполнил народный артист России Николай Буров.

«В метафоричной форме герой фильма рассказывает историю борьбы со временем. Кто выигрывает эту битву. Это люди-«невидимки», хранители Центрального военно-морского музея. Благодаря им мы видим историю и героические события прошлого воочию, благодаря им предметы «оживают» и говорят с нами, благодаря им мы можем понять и постичь смыслы их жизни», - сообщил директор Центрального Военно-Морского Музея Руслан Нехай.

Фильм результат работы Музея и молодого петербургского коллектива – киностудии, в которую входят режиссер Николай Летуновский, оператор Иван Жербин, сценарист Анна Ганшина и продюсер Екатерина Закревская.

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