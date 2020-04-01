01.04.2020 (19:16)

Участие Пермского СВУ в межрегиональной выставке-форуме «Образование и карьера» станет ежегодным

Участие Пермского СВУ в межрегиональной выставке-форуме «Образование и карьера» станет ежегодным.

Традиционно на выставке для всех посетителей будут проводиться мастер-классы и интерактивные занятия по разборке-сборке стрелкового оружия, будут показаны учебные видеоролики о Пермском СВУ и Военной академии РВСН имени Петра Великого.

В ходе выставки научные сотрудники Пермского СВУ и Военной академии РВСН проведут профориентационную работу: все желающие получат информацию о поступлении и учебе в учебных заведениях РВСН, печатные материалы.

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