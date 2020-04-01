01.04.2020 (18:00)

Российские военные специалисты продолжают противоэпидемические мероприятия в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия

31 марта бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в городах Вальбондионе, Громо и Ардесио.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Также сегодня российскими специалистами была проведена рекогносцировка ещё трех лечебных учреждений.

Всего российскими военными проведена обработка 14 лечебных учреждений и продезинфицировано более 45 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

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