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01.04.2020 (15:58)

В 15-й армии ВКС прошло учение на базе отдельного командно-измерительного комплекса

В Приморском крае на базе отдельного командно-измерительного комплекса прошло тактическое учение 15-й армии Воздушно-космических сил.

Мероприятие прошло под руководством начальника Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова полковника Сергея Марчука.

В ходе проведения учения подразделением были отработаны нормативы учебно-боевых задач, работа пункта групп боевого управления по выполнению задач по предназначению в складывающихся условиях обстановки.

В ходе мероприятий было задействовано около 15 единиц техники.

По итогам тактического учения цели достигнуты, а все поставленные задачи выполнены с высоким качеством.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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