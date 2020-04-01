01.04.2020 (17:22)

Расчеты ПВО Балтийского флота приступили к тренировке по отражению воздушных ударов условного противника

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе тренировки отразят воздушные удары условного противника.

В рамках командно-штабной тренировки, которая продлится в течение нескольких дней, будут отработаны вопросы прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов крылатых ракет и авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей.

В общей сложности к плановому мероприятию боевой подготовки привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники соединения ПВО Балтийского флота.

Командно-штабная тренировка продолжится имитационными стрельбами расчетов зенитных ракетных систем соединения, направленными на отработку действий по отражению ударов.

Попутно в рамках мероприятия боевой подготовки радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации выполнят нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице