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01.04.2020 (17:22)

Расчеты ПВО Балтийского флота приступили к тренировке по отражению воздушных ударов условного противника

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе тренировки отразят воздушные  удары условного противника.

В рамках командно-штабной тренировки, которая продлится в течение нескольких дней, будут отработаны вопросы прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов крылатых ракет и авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей.

В общей сложности к плановому мероприятию боевой подготовки привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники соединения ПВО Балтийского флота.

Командно-штабная тренировка продолжится имитационными стрельбами расчетов зенитных ракетных систем соединения, направленными на отработку действий по отражению ударов.

Попутно в рамках мероприятия боевой подготовки  радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями  и комплексами средств автоматизации выполнят нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
ПВО , Балтийский флот
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