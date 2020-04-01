01.04.2020 (14:57)

Более 1,5 тысяч наименований насчитывает парк учебно-тренировочных средств РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) создана система подготовки специалистов с широким использованием учебно-тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления. Имеющийся в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1,5 тыс. наименований.

Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий в различных ситуациях.

В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных тренажёрных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть. Это позволит военнослужащим отрабатывать на тренажёрах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки с выполнением условных пусков ракет.

В этом году планируется провести около 50 испытаний тренажеров,

в том числе с 3-D и 5-D графикой для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице