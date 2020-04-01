Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2020 (15:19)

Современные 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в общевойсковые и разведывательные подразделения Сухопутных войск

Современные 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в общевойсковые и разведывательные подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение Восточного военного округа и в соединение специального назначения Западного военного округа.

5,45 мм автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет «вывешенное» цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40 мм подствольный гранатомет.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа в текущем году предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 40 тысяч единиц 5,45 мм автоматов Калашникова АК-12.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Отряд Международного противоминного центра вернулся в Россию из Лаоса
С курсантами Новосибирского высшего военного командного училища проведен полевой выход с боевой стрельбой
Военнослужащие Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий ЗВО прошли комплексную психологическую проверку
Учение Севастопольской бригады завершилось в Нижегородской области

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false