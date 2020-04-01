01.04.2020 (16:12)

Северный флот в этом году организует призыв только в Мурманской и Архангельской областях

В рамках начавшихся мероприятий весеннего призыва Северный флот готовится принять призывников из Мурманской и Архангельской областей.

К мероприятиям, связанным с весенним призывом, который уже стал десятым по счету для Северного флота, с момента включения в его состав военных комиссариатов, из Архангельской и Мурманской областей, спланировано привлечь около 2000 граждан. При этом в Республике Коми и Ненецком автономном округе призывные мероприятия в рамках весеннего призыва проводиться не будут в соответствии с законодательством.

Как пояснил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов, «практические мероприятия, связанные с работой призывных комиссий непосредственно с призывниками, начнутся не ранее 13 апреля». Он также отметил, что «к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая».

В научно-производственные роты научно-производственного объединения «Севмаш» в г. Северодвинск Архангельской области будет направленно 70 человек, имеющих среднее специальное образование.

Дополнительно до 200 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Министерства обороны Российской Федерации. Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил и в дивизии ракетных кораблей Северного флота.

По прибытии в пункт приёма и распределения военнослужащих в Североморске новобранцы пройдут приёмно-техническую и медицинскую комиссии. Затем их направят для прохождения службы в соединения и части армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, материально-технического обеспечения флота, а также в морскую пехоту и на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов.

Для прохождения службы призывников на кораблях и в береговых частях созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Министерства обороны России.

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