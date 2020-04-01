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01.04.2020 (15:33)

В Подмосковье экипажи Т-34 танковой армии ЗВО приступили к тренировкам проезда исторической техники на военном параде в Москве

В Московской области на базе Таманской мотострелковой дивизии экипажи 30 танков Т-34 танковой армии Западного военного округа приступили к тренировкам проезда исторической техники в ходе военного парада в Москве, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Механики-водители завершили приём техники у представителей бронетанкового ремонтного завода, провели ходовые испытания боевых машин и приступили к тренировкам. В ходе первого занятия военнослужащие отработали движение на скорости от 5 до 30 км/ч в различных режимах работы двигателей, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд.

Специалисты завода осуществили полную разборку и сборку каждого танка, очистили корпус и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты, восстановив до исправных их состояние, заменили на новые ряд резиновых деталей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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