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01.04.2020 (14:28)

На Сахалине проведен Чемпионат по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих армейского корпуса ВВО и силовых ведомств Сахалинской области

Впервые на Сахалине на объектах полигона армейского корпуса ВВО был проведён чемпионат по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих армейского корпуса и силовых ведомств Сахалинской области.

В соревнованиях приняли участие три мужские команды и одна женская команда от Вооруженных Сил Российской Федерации, а также команды от Росгвардии, спецназа УФСИН, ОМОН, СОБР и Федерации высокоточной стрельбы города Южно-Сахалинска. Они выполняли упражнения из карабина и автомата АК-74.

По условиям состязаний, участники показали свои умения в выполнении трех видов упражнений: короткое, среднее, длинное. Во всех упражнениях каждый стрелок должен был обнаружить и поразить все мишени за кратчайшее время. В практической стрельбе главным приоритетом считается обеспечение безопасности, этот же приоритет был положен и в основу армейской тактической стрельбы.

Остальные принципиальные моменты армейской тактической стрельбы изрядно отличаются от практической стрельбы.

Иными оказались стартовые положения оружия и многое другое. Например, все упражнения в армейской тактической стрельбе выполняются в полной экипировке, включая средства индивидуальной защиты и полный боекомплект.

В индивидуальном первенстве среди женщин-военнослужащих армейского корпуса ВВО четвёртое место в личном зачёте заняла рядовой Ольга Стожарова, «бронзу» завоевала старший прапорщик Юлия Суконко, «серебро» – сержант Елена Шевченко, а первенствовала стала младший сержант Митрошкина Анастасия. 

В командном первенстве призовые места распределись следующим образом: 1 место – у команды армейского корпуса ВВО; 2 место заняла Краснознамённая отдельная мотострелковая бригада армейского корпуса ВВО; 3 место – спецназ УФСИН.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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