01.04.2020 (14:03)

Мотострелки соединения ВВО в Бурятии совершенствуют боевую выучку на полигонах

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к отработке задач боевой подготовки на полигоне Бурдуны.

Экипажи современных танков Т-72Б3 выполняют тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС). Данные стрельбы характеризуется непредсказуемыми условиями выполнения упражнений и одновременным сочетанием огневых задач с использованием всего комплекса вооружения танка.

Мотострелкам в свою очередь предстоит вести огонь из БМП-2 на полном ходу по целям на земле и в воздухе, используя автоматическую 30-мм пушку.

Снайперы и гранатометчики отработают навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах и во взаимодействии с основными силами днем и ночью.

Более 40 процентов всех занятий на полигонах проводится в темное время суток с использованием приборов ночного видения, как установленных на боевой технике, так и находящихся в индивидуальном пользовании каждого военнослужащего.

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