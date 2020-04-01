Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2020 (14:03)

Мотострелки соединения ВВО в Бурятии совершенствуют боевую выучку на полигонах

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к отработке задач боевой подготовки на полигоне Бурдуны.  

Экипажи современных танков Т-72Б3 выполняют тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС). Данные стрельбы характеризуется непредсказуемыми условиями выполнения упражнений и одновременным сочетанием огневых задач с использованием всего комплекса вооружения танка.

Мотострелкам в свою очередь предстоит вести огонь из БМП-2 на полном ходу по целям на земле и в воздухе, используя  автоматическую 30-мм пушку.

Снайперы и гранатометчики отработают навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах и во взаимодействии с основными силами днем и ночью.

Более 40 процентов всех занятий на полигонах проводится в темное время суток с использованием приборов ночного видения, как установленных на боевой технике, так и находящихся в индивидуальном пользовании каждого военнослужащего. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Российские мотострелки уничтожили превосходящие силы противника на учениях в Таджикистане
В Амурской области в рамках проекта Дорога памяти обработаны материалы о 80 тысячах участников ВОВ
Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море
Курсанты Дальневосточного ВОКУ впервые выполнили стрельбу из 120 мм миномёта по координатам полученным с БПЛА

Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false