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01.04.2020 (13:47)

Военнослужащие ЗВО окажут помощь в восстановлении моста через реку Унжа в Костромской области

Военнослужащие Западного военного округа окажут помощь в восстановлении автомобильного моста через реку Унжа в Костромской области, движение через который остановлено в результате обрушения одной из опор.

В настоящее время подразделения бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа приступили к совершению марша на штатной технике из Московской области в Костромскую. Военнослужащие проведут обследование повреждений, восстановительные работы у обрушившейся опоры и дорожного полотна.

В результате обрушения опоры более 2,5 тыс. жителей Макарьевского района остаются без дорожного сообщения. Мост был возведён военнослужащими ЗВО в августе 2016 года, его длина - 224 метра, ширина - 4,5. Конструкция на стальных опорах выдерживает нагрузку до 40 тонн. По предварительным данным обрушение опоры произошло в результате нарушения правил эксплуатации объекта.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Западный военный округ
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