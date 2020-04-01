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01.04.2020 (13:30)

В армейском корпусе Балтийского флота начался перевод вооружения и техники на летний режим эксплуатации

Свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники (ВВТ) армейского корпуса Балтийского флота предстоит перевести на летний режим эксплуатации.

В подразделениях армейского корпуса проводятся инструкторско-методические занятия по организации необходимых работ, развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов. Особое внимание обращается на неукоснительное соблюдение требований безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

В настоящее время в соединениях и частях корпуса проходит полный комплекс работ сезонного обслуживания: замена масла и специальных жидкостей, проверка функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем. До конца мая на всей колесной и гусеничной технике будут заменены технические жидкости и масла, проверена работоспособность и отрегулированы все агрегаты, электрические и информационные системы.

В зависимости от вида вооружения и техники будет выполнено до 50 технических операций на каждой штатной единице. Всего будет использовано более 20 тонн разнообразных масел, специальных смазок и жидкостей.

Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях будут созданы специальные комиссии.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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