01.04.2020 (13:07)

В Ленинградской области водолазы общевойсковой армии ЗВО в ходе подводной тренировки выполнили более 50 специальных задач

В Ленинградской области военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО приступили к тренировкам по подводному разминированию взрывоопасных предметов.

В ходе практических занятий водолазы с применением аквалангов АВМ и гидрокостюмов УГК провели подводное ориентирование и поисковые работы по обнаружению и обезвреживанию условных взрывоопасных предметов. Также военнослужащие провели тренировку по эвакуации бронетехники, сцепке и расцепке металлических тросов, сварке и резке объектов под водой при помощи специального оборудования. Всего водолазы выполнили более 50 специальных задач на глубине свыше 20 метров.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают преодоление водной полосы препятствий и оказание первой медицинской помощи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице