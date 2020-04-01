01.04.2020 (12:54)

Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии завершили отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

В Северной Осетии завершился армейский отборочный этап конкурса военно-профессионального и эстетического мастерства «Воин мира» среди военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В конкурсе приняли участие лучшие военнослужащие из соединений и воинских частей ЮВО из республик Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Южная Осетия. Конкурс «Воин мира» проходит в рамках подготовки к международному этапу АрМИ-2020 и считается самым разносторонним.

Военнослужащие 58-й армии ЮВО соревновались в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит». Победители всех этапов показали высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность, преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Также участники продемонстрировали знания военной истории, раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации и театрального искусства.

Победители армейского этапа представят объединение на окружном этапе конкурса в Ростовской области.

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