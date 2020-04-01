01.04.2020 (12:41)

В Волгоградской области специалисты соединения РХБ защиты ЮВО провели специальное учение совместно с МЧС и МВД

На полигоне Лебяжье Волгоградской области проведено тактико-специальное учение с бригадой радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО), в ходе которого военнослужащие совместно с представителями МЧС и МВД отработали действия по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации (ЧС).

Передовой отряд ликвидации ЧС совершил марш в район обнаружения условного очага заражения. Специалисты бригады РХБ защиты взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс КЛП-10.

В районе учения были развернуты станции специальной обработки транспорта и боевой техники.

В населенном пункте организована дезинфекция улиц, санитарная обработка людей. Военнослужащие с помощью новейших авторазливочных станций АРС-14КМ провели обработку местности дезинфицирующими растворами.

В тактико-специальном учении задействовано более 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты, в том числе новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, автомобильные разливочных станции АРС-14КМ, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект дезинфекции аэрозольной КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-10.

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