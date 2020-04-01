01.04.2020 (12:20)

Подготовка к юбилею Великой Победы организована в армиях стран Содружества в соответствии с Планом совместных мероприятий вооруженных сил государств - участников СНГ

Сохранение и приращение общего духовного и исторического богатства народов Содружества выступает одним из приоритетов развития Содружества Независимых Государств. Среди них ключевую, объединяющую роль играет Великая Отечественная война 1941-1945 годов, ставшая примером единения братских народов против общей угрозы и проявления самых лучших человеческих и патриотических чувств граждан великой страны – СССР.

В преддверии 75-летия Великой Победы важнейшим ориентиром деятельности Совета министров обороны государств – участников СНГ и его рабочих органов стало проведение мероприятий, направленных на сплочение военнослужащих дружественных армий на основе сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны, боевом братстве, беспримерном мужестве воинов всех национальностей, как общем достоянии народов наших стран.

Подготовка к знаменательному событию – юбилею Великой Победы – организована в армиях стран Содружества в соответствии с Планом совместных мероприятий вооруженных сил государств – участников СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (утвержден Решением Совета министров обороны государств – участников СНГ от 12 октября 2018 года).

В формате Совета министров обороны уже проведен комплекс международных мероприятий. Одно из них, уникальное по своей сложности групповое восхождение альпинистов вооруженных сил стран Содружества на пик Ленина (7134 м) в Кыргызской Республике в июле-августе 2019 года.

Подготовка к юбилею Великой Победы стала хорошим стимулом к организации совместных мероприятий в области физической подготовки и спорта, как например, Военно-спортивные игры среди курсантов высших военно-учебных заведений дружественных армий стран СНГ, которые впервые прошли в июле 2019 года в Республике Казахстан.

В этот же период на территории Российской Федерации, а также республик Беларусь, Казахстан и Узбекистан состоялись чемпионаты дружественных армий государств – участников СНГ по различным видам спорта, где приняли участие свыше 300 воинов-спортсменов.

Хотя непростая эпидемиологическая ситуация в мире вносит свои коррективы и в развитие международного военного сотрудничества, Секретариат Совета министров обороны государств – участников СНГ и координационные комитеты не останавливают свою деятельность, и в настоящее время проводят подготовительную работу по организации мероприятий 2020 года. Среди них, запланированные на июль-август групповое восхождение военнослужащих вооруженных сил стран Содружества на пик Исмоила Сомони в Республике Таджикистан и III Военно-спортивные игры дружественных армий государств – участников СНГ в Республике Казахстан.

В рамках празднования юбилея Великой Победы по поручению Совета министров обороны СНГ развернута работа по проведению мероприятий научно-образовательного характера.

В апреле прошлого года в Республике Беларусь состоялась V Международная олимпиада курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории, посвященная 75-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В текущем году совместными усилиями органов управления военного образования и историков оборонных ведомств стран СНГ разработаны конкурсные задания VI Международной олимпиады, посвященной 75-летию Великой Победы, которую предусматривается провести одновременно, непосредственно в местах обучения курсантов высших военно-учебных заведений государств Содружества.

В настоящее время Секретариат Совета министров обороны СНГ приступил к организации финального этапа V Международного конкурса военно-научных работ среди слушателей и курсантов вузов стран Содружества, посвященного знаменательному событию нашей общей истории. Конкурсной комиссией предстоит определить лучшие работы из более чем 100 представленных по итогам национальных отборочных туров в государствах СНГ.

Значительное внимание Советом министров обороны СНГ уделено проведению мероприятий творческого характера.

Так, в декабре 2019 года в Москве прошел международный фестиваль «Содружество КВН» среди курсантов высших военно-учебных заведений стран Содружества, в марте 2020 года – Международный женский форум «Женщины на службе Отечеству». Эти мероприятия также посвящены Великой Победе.

Доброй традицией стало проведение в Российской Федерации различных военных музыкальных фестивалей, среди которых особое место занимает Международный конкурс «Виват, Победа!», в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества воинов вооруженных сил, ветеранов военной службы, членов их семей «Катюша». В этом году он пройдет в ноябре и будет посвящен 75-летию Великой Победы.

Поистине великое событие нашей общей истории явилось основой организации Советом министров обороны СНГ в 2019 году Международного конкурса на лучшее журналистское произведение и Международного фотоконкурса, которые в настоящее время активно проходят национальный отборочный этап. Их итоги будут подведены на заседании Совета министров обороны в текущем году.

В последние годы важное место в сохранении духа воинского братства стран Содружества, популяризации выдающихся страниц общей истории государств – участников СНГ занимает деятельность Музея военного сотрудничества, расположенного в Международном военном центре в городе Москве.

Созданный по инициативе Совета министров обороны государств – участников СНГ в 2017 году, Музей успешно развивает взаимодействие с оборонными ведомствами, военно-историческими и архивными учреждениями государств в проведении информационно-аналитической и культурно-просветительской работы среди военнослужащих стран Содружества.

За сравнительно короткий срок Музей стал универсальной площадкой проведения мероприятий Совета министров обороны СНГ. Здесь действует не только постоянная экспозиция, но и неоднократно организовывались выставки уникальных документов, приуроченные к заседаниям Совета министров обороны СНГ и его рабочих органов, проведению научно-практических форумов и деловых встреч.

Выставки посвящялись прошедшим и современному этапу развития отношений между народами и вооруженными силами государств Содружества, переломным моментам нашей общей истории. Их посетителями стали как руководители оборонных ведомств стран Содружества, так и военнослужащие по призыву, воспитанники образовательных учреждений государств – участников СНГ.

В настоящее время сотрудники Секретариата Совета министров обороны СНГ на базе Музея готовят новую экспозицию к Дню Победы, основу которой должны составить документы и материалы, посвященные международному военному сотрудничеству в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Кроме того, Секретариатом Совета министров обороны СНГ во взаимодействии с оборонными ведомствами стран Содружества развернута активная работа по созданию основ фонда (архива) литературы и искусства государств – участников СНГ, посвященного тематике Великой Отечественной войны. Собранные материалы «не пылятся на полках», а активно используются в интересах популяризации художественными средствами великого общего прошлого наших народов, прежде всего среди молодого поколения защитников Отечества.

В целом, приближающийся юбилей Великой Победы является уместным поводом для активизации работы по духовно-нравственному воспитанию граждан СНГ с опорой на общие ценности, объединения усилий в этом направлении.

Данная работа имеет стратегический характер, в значительной мере влияющая на будущее развитие не только духовно-нравственных отношений в самом Содружестве, но и на уровень обеспечения его безопасности в широком спектре современных вызовов и угроз.

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