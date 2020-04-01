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01.04.2020 (12:02)

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии ЗВО началась контрольная проверка за зимний период обучения.

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа стартовала контрольная проверка за зимний период обучения, в рамках которой будут приняты зачеты по огневой, тактической подготовкам и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток.

Мероприятия проверки проходят на более чем 6 полигонах в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. Оценки личного состава соединений и воинских частей проведут командиры подразделений.

При проведении контрольных занятий будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

В полевых условиях военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке.

Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля. По ее результатам будут выставлены соответствующие оценки подразделениям, которые, в свою очередь, выявят новых претендентов на присвоение почетного наименования «Ударные».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Танки
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