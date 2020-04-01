01.04.2020 (11:47)

Военнослужащие танковой армии ЗВО применили БпЛА «Орлан – 10» в Нижегородской области

На полигоне Мулино в Нижегородской области военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа применили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) «Орлан – 10» для разведки местности и корректировки огня артиллерии.

В рамках тренировки экипажей БпЛА в небо над полигоном поднялись три беспилотных аппарата, главной задачей которых стало обнаружение противника, передача координат целей и корректировка огня артиллерии по обнаруженным целям. БпЛА производили полет на высоте от 500 до 1200 метров. Составив полноценную карту местности, расчету управления комплексом удалось обнаружить все скрытые позиции условного противника. Во время стрельбы батарей самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» беспилотники корректировали огонь с помощью оптических средств наблюдения.

Занятия прошли в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО. Всего в тренировке приняло участие около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии.

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