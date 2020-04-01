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01.04.2020 (11:23)

Оперативно-тактическая авиация ЗВО отработала самый сложный элемент боевой подготовки в небе над Воронежской областью

Экипажи оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали полеты с дозаправкой топливом в воздухе над территорией Воронежской области.

Летный состав истребителей Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М отработали наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары. Полеты проходили днем и ночью.

Дозаправка топливом в воздухе проходила на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 15 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Всего к полетам было привлечено свыше 25 авиационных экипажей, проведено около 50 летных смен, а также задействовано более 30 авиационных бортов Западного военного округа из Тверской, Курской, Воронежской областей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Авиация
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