01.04.2020 (09:01)

Танкисты ЮВО на Ставрополье выполнили ночные засады с контрольными стрельбами

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, организовали танковые засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом.

Экипажи танков, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Кроме того, танкисты ЮВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом танкового биатлона.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

На занятия по огневой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В период с 30 марта по 26 апреля будет проверено более 100 воинских частей. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЮВО. Сбор данных о результатах проверки организован региональным центром управления военного округа через систему территориальных органов.

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