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01.04.2020 (09:15)

Танкисты ЮВО в Дагестане сдают контрольную проверку за зимний период обучения

Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения на горном полигоне Дальний.

В течение недели танкисты выполнят стрельбу из орудий танков Т-90А штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням на расстояниях до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» для поражения низколетящих воздушных целей. Механики-водители выполнят зачетные упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

В зимнем периоде обучения с танковыми подразделениями бригады проведено более 10 двусторонних тактических учений, свыше 15 боевых стрельб и около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

За период обучения танкисты ЮВО израсходовали около 10 тыс. боеприпасов различных типов и более 4 тыс. л горючего и смазочных материалов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танки , Южный военный округ
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