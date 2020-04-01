01.04.2020 (09:36)

Расчеты «Искандеров» ЮВО на Кубани совершили ночной марш и электронные пуски ракет

Подразделения ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, успешно выполнили контрольные электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Соединение в рамках этапа контрольных занятий за зимний период обучения совершило ночной марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленной местности.

Учебные электронные пуски ракет проведены по целям, расположенным на дальности от 200 до 300 км.

Помимо электронных пусков была выполнена оперативная смена района боевого применения.

В рамках контрольных мероприятий военнослужащие ЮВО также сдали зачеты по профессиональной и специальной подготовке.

Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В период с 30 марта по 26 апреля будет проверено более 100 воинских частей. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЮВО. Сбор данных о результатах проверки организован региональным центром управления военного округа через систему территориальных органов.

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