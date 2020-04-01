01.04.2020 (09:27)

Мотострелки 150-й дивизии ЮВО провели первую огневую ночь контрольной проверки

В подразделениях 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) сдача контрольной проверки за зимний период обучения 2020 года началась с проведения ночных контрольных стрельб из вооружения бронетехники.

Военнослужащие выполнили стрельбу с ходу на дальностях от 800 до 1200 м из вооружения бронированных машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82АМ по статическим и динамическим мишеням.

Также в первую ночь контрольных занятий механики-водители БМП-3, МТ-ЛБ и водители БТР-82АМ сдали нормативы по вождению боевой техники с преодолением естественных преград в условиях ограниченного пространства.

Кроме того, в полевых условиях личный состав соединения сдает нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

Необходимо отметить, что в ходе сдачи контрольной проверки военнослужащие выполняют боевые стрельбы из новейших автоматов Калашникова АК-12, а также ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В и из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В практических мероприятиях на полигоне Кадамовский задействовано более 100 единиц боевой техники.

Справвочно:

В соответствии с указанием командующего войсками ЮВО все контрольные стрельбы будут проведены в ночное время.

Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В период с 30 марта по 26 апреля будет проверено более 100 воинских частей. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЮВО. Сбор данных о результатах проверки организован региональным центром управления военного округа через систему территориальных органов.

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