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01.04.2020 (10:02)

Впервые артиллерия полка морской пехоты Каспийской флотилии выполнила дивизионную стрельбу в Дагестане

В рамках тактического учения гаубичный артиллерийский дивизион Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) впервые провел этап боевой стрельбы в полном составе на полигоне Аданак в Дагестане.

Артиллеристы после совершения марша в район обороны развернулись в боевой порядок для выполнения тактических и огневых задач в составе дивизиона. Они выполнили инженерные мероприятия маскировки, фортификационное оборудование и командно-наблюдательных пунктов. Инженерное оборудование и маскировка огневых позиций проводились в ночных условиях.

Действуя в обороне, дивизион выполнил три этапа поражения целей условного противника. При выполнении массированного огневого удара было выпущено около 200 артиллерийских снарядов и мин.

В составе дивизиона отрабатывались навыки офицерского состава управлять своими подразделениями в ходе боя, осуществлять непрерывное взаимодействие с общевойсковыми командирами, оперативно принимать решения на перенос и прекращения огня, а также контролировать результаты выполнения огневых задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Артиллерия
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