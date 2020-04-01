01.04.2020 (09:07)

Военнослужащие двух гарнизонов Каспийской флотилии провели тренировку в составе парадных расчетов

Военнослужащие Махачкалинского и Астраханского гарнизонов провели плановую тренировку парадных расчётов и репетицию торжественных маршей, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка к торжественным мероприятиям проходила в пунктах постоянной дислокации подразделений, под руководством командиров отдельных батальонов, воинских частей и соединений Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО).

В ходе тренировки была проверена готовность личного состава, внешний вид военнослужащих, обмундирование, выполнение строевых приёмов в составе парадных коробок, прохождение торжественным маршем подразделений и знамённых групп.

В этом году парады пройдут в десяти городах-героях на территории ЮВО, кроме военнослужащих в них примут участие представители силовых структур и ведомств, кадеты и юнармейцы.

9 мая в Астрахани состоится праздничный салют из 30 залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий из салютных установок.

Также в Махачкале и Астрахани военнослужащие соединений и воинских частей облагораживают памятники и монументы, установленные в честь погибших в Великой Отечественной войне защитников нашей Родины.

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