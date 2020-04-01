01.04.2020 (10:15)
Фрегаты Черноморского флота провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Средиземном море
Корабельная ударная группа (КУГ) Черноморского флота (ЧФ) в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провела учение по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории Средиземного моря.
Экипажи фрегатов в настоящие время выполняют задачи в составе постоянной корабельной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в дальней морской зоне.
В ходе учения моряки отработали тактические приёмы по обнаружению и непрерывному преследованию подводной лодки с выполнением нормативов по условному применению торпедного оружия и реактивных бомб.
Совместный поиск ПЛ «противника» был проведён при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.
В результате совместных действий экипажей фрегатов и вертолёта преследование подводной лодки завершилось её условным уничтожением.
На завершающем этапе учения экипажи кораблей ЧФ отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе КУГ, провели частные учения по связи и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море.