01.04.2020 (10:15)

Фрегаты Черноморского флота провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Средиземном море

Корабельная ударная группа (КУГ) Черноморского флота (ЧФ) в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провела учение по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории Средиземного моря.

Экипажи фрегатов в настоящие время выполняют задачи в составе постоянной корабельной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в дальней морской зоне.

В ходе учения моряки отработали тактические приёмы по обнаружению и непрерывному преследованию подводной лодки с выполнением нормативов по условному применению торпедного оружия и реактивных бомб.

Совместный поиск ПЛ «противника» был проведён при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В результате совместных действий экипажей фрегатов и вертолёта преследование подводной лодки завершилось её условным уничтожением.

На завершающем этапе учения экипажи кораблей ЧФ отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе КУГ, провели частные учения по связи и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море.

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