01.04.2020 (11:05)

Расчёты ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и «Утёс» Черноморского флота уничтожили морские цели в Чёрном море

На Черноморском флоте расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» совместно с расчётом берегового стационарного противокорабельного комплекса «Утёс» провели учение по уничтожению корабельной группы (КУГ) условного противника.

В рамках учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым и побережья Кавказа, совершили марши в позиционные районы и отработали действия по занятию позиционных районов.

В ходе учения ракетчики обнаружили надводные цели, привели комплексы к бою и выполнили задачу по уничтожению морских целей с последующим выполнением нормативов по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.

Одной из задач учения было выполнение распределения целеуказаний по дальности их поражения. Расчеты ракетного комплекса «Бастион» отслеживали КУГ условного противника на дальних рубежах поражения, а расчеты комплексов «Бал» и «Утёс» работали по ближним целям.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

В мероприятии было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, личный состав в ходе учения выполнил порядка 50 ракетных пусков электронным способом.

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