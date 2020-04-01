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01.04.2020 (08:46)

Российские мотострелки уничтожили превосходящие силы противника на учениях в Таджикистане

Мотострелковые подразделения 201 российской военной базы уничтожили превосходящие силы условного противника на учениях в Таджикистане.

Военнослужащие на технике совершили марш в район горного полигона Ляур, где отработали задачи ведения обороны, наступления и перехода в контратаку во взаимодействии с армейской авиацией. Огневое поражение целей и живой силы незаконного вооруженного формирования нанесли экипажи боевых машин пехоты БМП-2 при поддержке танков. Перегруппировавшись и заняв выгодные огневые позиции, мотострелки уничтожили отходящего «противника» из стрелкового оружия и гранатометов. Разведывательные подразделения отработали приемы десантирования из военно-транспортных вертолетов Ми-8 тактическим способом для ведения разведки и целеуказаний в горной местности. Учет эффективности поражения целей, а также контроль за маневрами подразделений осуществлялся с помощью расчетов беспилотной авиации «Орлан-10».

Учение проходило в ночное и дневное время суток. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное число взрывчатых средств, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Мотострелковые войска
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