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01.04.2020 (08:42)

Более 12 населенных пунктов защитили военнослужащие ЦВО в Хакасии от пожаров

Более 12 населенных пунктов защитили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Республики Хакасия от степных и лесных пожаров. Соответствующее решение принято руководством Министерства обороны Российской Федерации по обращению главы Республики.

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа ежедневно выезжают в районы подверженные возникновению пожаров для создания минерализованных полос на пожароопасных направлениях вблизи населенных пунктов. Военные специалисты выполнили работы в трех районах Республики Хакасия, на данный момент работы проводятся рядом с деревней Новокурск Бейского района. Всего военным специалистам предстоит провести работы вблизи 21 населенного пункта Республики Хакасия. Работы планируется завершить к 4 апреля.

К оказанию помощи местному населению от соединения привлечено около 14 военнослужащих и 8 единиц специальной техники.

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Пожарная безопасность
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