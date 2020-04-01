Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2020 (07:55)

В Амурской области в рамках проекта Дорога памяти обработаны материалы о 80 тысячах участников ВОВ

Военным комиссариатом Амурской области обработано сведений о 80 тысячах участников Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии в рамках реализации проекта Минобороны России - «Дорога памяти».

Работа ведется по нескольким направлениям. Обрабатываются архивные документы и книги памяти. Собираются данные о родственниках - фронтовиках у местного населения, в музеях и районных архивах. По области работает более 10 пунктов оцифровки документов. Активно в работе помогают юнармейцы региона.

В связи с вводом ограничений по инфекционной обстановке, специалисты военного комиссариата перешли на работу по загрузке раннее отобранных материалов дистанционно с использованием сайта проекта. Для тех кто обращается за помощью ведется консультация по телефону с изложением подробной инструкции пользования сайтом самостоятельно.

Обработанные материалы передаются после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море
Курсанты Дальневосточного ВОКУ впервые выполнили стрельбу из 120 мм миномёта по координатам полученным с БПЛА
Военные инженеры ВВО установят понтонную переправу через горную реку Джида для оказания помощи жителям поселков Республики Бурятия
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

Метки:
Восточный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false