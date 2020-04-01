01.04.2020 (07:55)

В Амурской области в рамках проекта Дорога памяти обработаны материалы о 80 тысячах участников ВОВ

Военным комиссариатом Амурской области обработано сведений о 80 тысячах участников Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии в рамках реализации проекта Минобороны России - «Дорога памяти».

Работа ведется по нескольким направлениям. Обрабатываются архивные документы и книги памяти. Собираются данные о родственниках - фронтовиках у местного населения, в музеях и районных архивах. По области работает более 10 пунктов оцифровки документов. Активно в работе помогают юнармейцы региона.

В связи с вводом ограничений по инфекционной обстановке, специалисты военного комиссариата перешли на работу по загрузке раннее отобранных материалов дистанционно с использованием сайта проекта. Для тех кто обращается за помощью ведется консультация по телефону с изложением подробной инструкции пользования сайтом самостоятельно.

Обработанные материалы передаются после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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