01.04.2020 (07:41)

Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) решают практические задачи в рамках серии плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

Силы флота уже прибыли в назначенные районы и завершили подготовку к выполнению упражнений.

В период со 2 по 8 апреля в ходе активной фазы учений планируется отработать противолодочные действия, организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, провести ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы.

Боевые упражнения будут выполнятся в южной части Охотского моря и охватят проливы Екатерины, Фриза и Буссоль.

Учения группировки сил в дальней морской зоне в акваториях Японского, Охотского морей и Тихого океана проводятся с 25 марта. К ним привлечено до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице