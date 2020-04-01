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01.04.2020 (07:41)

Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) решают практические задачи в рамках серии плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

Силы флота уже прибыли в назначенные районы и завершили подготовку к выполнению упражнений.

В период со 2 по 8 апреля в ходе активной фазы учений планируется отработать противолодочные действия, организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, провести ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы.

Боевые упражнения будут выполнятся в южной части Охотского моря и охватят проливы Екатерины, Фриза и Буссоль.

Учения группировки сил в дальней морской зоне в акваториях Японского, Охотского морей и Тихого океана проводятся с 25 марта. К ним привлечено до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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