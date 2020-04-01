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01.04.2020 (07:35)

Курсанты Дальневосточного ВОКУ впервые выполнили стрельбу из 120 мм миномёта по координатам полученным с БПЛА

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) впервые в практику подготовки общевойсковых командиров включена стрельба из 120-мм миномёта. Для расчетов координат целей курсанты используют данные беспилотной авиации. Нововведение обусловлено анализом опыта современных военных конфликтов.

На состоявшихся занятиях будущие командиры взводов получили опыт определения исходных установок для стрельбы по разведданным полученным с БПЛА «Элерон - 3СВ» и на практике выполнили огневые задачи в составе минометного расчета. Для стрельбы использовались миномёты «Сани».

Осваивая стрельбу из миномёта, курсанты получили необходимые знания об артиллерии и БПЛА, используемой в тактическом звене, учатся умело ее применять в интересах своего подразделения и в целом становятся универсальными командирами, способными успешно выполнить любую задачу.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военное образование , Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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