01.04.2020 (06:28)

Военные инженеры ВВО установят понтонную переправу через горную реку Джида для оказания помощи жителям поселков Республики Бурятия

Для оказания помощи местному населению Джидинского района (Республика Бурятия) военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино.

Понтонную переправу планируется установить после того, как пройдет ледоход на реке.

Решение о наведении переправы через реку Джида было принято командующим войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Геннадием Жидко по заявке правительства Республики Бурятия, для организации переправы местного населения.

Уже третий год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственным способом переправы, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

Длина переправы составит более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.

При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие будут осуществлять ежедневный контроль его состояния, в частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.

Переправа будет функционировать до осени текущего года.

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