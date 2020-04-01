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01.04.2020 (06:00)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Громкий» вышел из Владивостока для решения задач длительного плавания в дальней морской зоне.

В заливе Петра Великого корветы совместно с экипажами противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ провели учение по организации взлетов и посадок на борт авианесущих кораблей и приняли вертолёты на базирование.

В период похода боевые корабли в составе тактической группы отработают практические действия по предназначению, проведут ряд учений и тренировок.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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