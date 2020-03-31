31.03.2020 (23:20)
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продолжают осваивать новейшие самолёты Су-35С
В подмосковной Кубинке экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» выполнили плановые полеты на новейших многоцелевых истребителях Су-35С.
Экипажи действовали одиночно и в составе пар.
В полетах также были задействованы самолеты Су-30СМ и Су-27.
Летный состав Воздушно-космических сил отработал технику пилотирования, а также комплекс фигур сложного и высшего пилотажа.
Полеты проходили в дневное и ночное время.
В ноябре 2019 года звено многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения «4++» Су-35С было поставлено с завода-изготовителя в Центр показа авиационной техники в состав пилотажной группы «Русские витязи».
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