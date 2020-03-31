Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2020 (23:20)

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продолжают осваивать новейшие самолёты Су-35С

В подмосковной Кубинке экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» выполнили плановые полеты на новейших многоцелевых истребителях Су-35С.

Экипажи действовали одиночно и в составе пар.

В полетах также были задействованы самолеты Су-30СМ и Су-27.

Летный состав Воздушно-космических сил отработал технику пилотирования, а также комплекс фигур сложного и высшего пилотажа.

Полеты проходили в дневное и ночное время.

В ноябре 2019 года звено многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения «4++» Су-35С было поставлено с завода-изготовителя в Центр показа авиационной техники в состав пилотажной группы «Русские витязи».

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В Хабаровске молодые лётчики армии ВВС и ПВО совершили полёты на самолётах Ан-26
В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошел конкурс «Воин мира»
В соединении дальней авиации ВКС в Амурской области прошла тренировка с подразделениями охраны и обороны
В ближайшие годы будут существенно повышены возможности СККП

Метки:
ВКС , Русские витязи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false