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31.03.2020 (21:48)

В Нахимовском Военно-Морском Училище подведены итоги II Краеведческих чтений «Мой край родной — Отечество мое»

В Нахимовском военно-морском училище (Санкт-Петербург) подведены итоги конкурса учебно-исследовательских работ «Мой край родной — Отечество моё». Конкурс проводился среди воспитанников общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам конкурса сразу две работы нахимовцев удостоены диплома I степени.

В  секции «Декоративно-прикладное краеведение» работа нахимовца 101 класса Федора Анисимова   (руководители: преподаватель географии Кириченко Нина Николаевна, начальник курса Казаков Александр Сергеевич) была высоко оценена и заняла 1 место. Тема работы: «От мастеровой избы к инструментальному заводу».В секции «Географическое краеведение» нахимовцы 83 класса Егор Кулыгин и Андрей Салащенко   (руководители: преподаватель истории Малянова Анна Владимировна, начальник курса Домрачев Алексей Владимирович) также получила 1 место. Тема работы: «Наводнение 7 ноября 1824 года: мифы и реальность».

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военное образование , Нахимовское училище , Военно-Морской Флот
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