31.03.2020 (21:25)

В 2020 году состоится первый выпуск воспитанников Пермского суворовского военного училища

В этом году в Пермском суворовском военном училище (ПСВУ) состоится первый выпуск. Воспитанники из 17 регионов страны, в том числе из Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской, Самарской областей, республик Башкортостан, Удмуртии, Чувашии и Ямало-Ненецкого АО, станут выпускниками первого в истории постсоветской России суворовского военного училища.

Пермское суворовское военное училище — часть единственного в России образовательного кластера для подготовки будущих специалистов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Абсолютное большинство суворовцев станут курсантами Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала в городе Серпухове.

Суворовцы углубленно изучают математику, физику, информатику и другие естественнонаучные и технические предметы, занимаются самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью в области высоких технологий, информационной безопасности и робототехники.

«Суворовцы» могут бесплатно посещать около 50 дополнительных кружков и секций. Это и абсолютно стандартные плавание и шахматы, и необычные ракетомоделирование, WEB конструирование, 3D моделирование, робототехника, экспериментальная химия, видеостудия и даже школа юных барабанщиков.

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