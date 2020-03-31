Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2020 (21:25)

В 2020 году состоится первый выпуск воспитанников Пермского суворовского военного училища

В этом году в Пермском суворовском военном училище (ПСВУ) состоится первый выпуск. Воспитанники из 17 регионов страны, в том числе из Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской, Самарской областей, республик Башкортостан, Удмуртии, Чувашии и Ямало-Ненецкого АО, станут выпускниками первого в истории постсоветской России суворовского военного училища.

Пермское суворовское военное училище — часть единственного в России образовательного кластера для подготовки будущих специалистов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Абсолютное большинство суворовцев станут курсантами Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала в городе Серпухове.

Суворовцы углубленно изучают математику, физику, информатику и другие естественнонаучные и технические предметы, занимаются самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью в области высоких технологий, информационной безопасности и робототехники.

«Суворовцы» могут бесплатно посещать около 50 дополнительных кружков и секций. Это и абсолютно стандартные плавание и шахматы, и необычные ракетомоделирование, WEB конструирование, 3D моделирование, робототехника, экспериментальная химия, видеостудия и даже школа юных барабанщиков.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
Около 50 кружков и секций могут посещать воспитанники Пермского суворовского военного училища
С курсантами Новосибирского высшего военного командного училища проведен полевой выход с боевой стрельбой
В Омском кадетском военном корпусе провели серию занятий по теме «Великая Отечественная война в истории моей семьи»
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения совершили виртуальную экскурсию в Государственный Эрмитаж

Метки:
Военное образование , Среднее образование , РВСН , Суворовское училище
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false