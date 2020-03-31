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31.03.2020 (21:22)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели очередной этап боевых стрельб взводов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ночной этап боевых стрельб взводов (БСВ).

В рамках данного этапа военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали навыки оборонительного боя.

По замыслу БСВ личный состав заняли позиции на указанном рубеже, а при наступлении условного противника огневая засада оказала сопротивление с целью вынудить спешиться условного противника. При ведении оборонительного боя военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдерживали наступление условного противника, ведя огонь по мишеням имитирующие живу силу и легкобронированную технику. Огонь вёлся из АК-74, ПКМ, РПГ-7, а также из крупнокалиберных пулемётов, установленных на БТР-70. Особенностью ведения боя стали ночные условия.

В ходе ведения боя специалисты медицинской службы оказали первую медицинскую помощь условно раненным военнослужащим с травмами различной степени тяжести, после чего организовали транспортировку раненных в тыл.

БСВ завершаться отработкой военнослужащими ОГРВ ПРРМ действий наступательного боя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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