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31.03.2020 (21:17)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к параду

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводятся тренировки пеших и механизированных парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая в г.Тирасполь.

Для участия в военном параде, посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, было отобрано около 150 военнослужащих ОГРВ ПРРМ. С данной категорией военнослужащих проводятся регулярные тренировки по строевой подготовке в военном городке ОГРВ ПРРМ.

Всего планом подготовки предусмотрено более 15 совместных тренировок с силовыми ведомствами региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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