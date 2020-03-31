31.03.2020 (21:17)
Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к параду
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводятся тренировки пеших и механизированных парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая в г.Тирасполь.
Для участия в военном параде, посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, было отобрано около 150 военнослужащих ОГРВ ПРРМ. С данной категорией военнослужащих проводятся регулярные тренировки по строевой подготовке в военном городке ОГРВ ПРРМ.
Всего планом подготовки предусмотрено более 15 совместных тренировок с силовыми ведомствами региона.
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