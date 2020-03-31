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31.03.2020 (20:39)

Призывные мероприятия в Санкт-Петербурге проводятся своевременно и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

Сведения, распространённые рядом средств массовой информации, о приостановке призыва граждан на военную службу в Санкт-Петербурге не соответствуют действительности. Военным комиссариатом Санкт-Петербурга призывные мероприятия начаты своевременно и проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Отправки призывников в войска скорректированы с учётом ограничительных мероприятий, введённых в регионе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военная служба по призыву , Призыв
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