31.03.2020 (20:39)
Призывные мероприятия в Санкт-Петербурге проводятся своевременно и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
Сведения, распространённые рядом средств массовой информации, о приостановке призыва граждан на военную службу в Санкт-Петербурге не соответствуют действительности. Военным комиссариатом Санкт-Петербурга призывные мероприятия начаты своевременно и проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Отправки призывников в войска скорректированы с учётом ограничительных мероприятий, введённых в регионе.
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