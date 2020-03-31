31.03.2020 (20:06)

Около 50 кружков и секций могут посещать воспитанники Пермского суворовского военного училища

Наряду с урочной деятельностью воспитанники Пермского СВУ получают дополнительное образование: ежедневно после уроков они занимаются в различных кружках, секциях, учебно-исследовательской деятельностью в соответствии с выбранной каждым суворовцем индивидуальной траекторией развития.

В распорядке дня отводится время для индивидуальной работы, позволяющей развивать способности суворовцев. Учебные, спортивные и культурные мероприятия, а также занятия дополнительного образования чередуются между собой.

Дополнительное образование является полноправным компонентом базового образования училища, направленного на решение задач формирования общей культуры личности, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

Кружки и секции расширяют, углубляют и дополняют учебный план училища. Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в первую очередь, является обеспечение обучения и развития воспитанников.

«Суворовцы» могут бесплатно посещать около 50 дополнительных кружков и секций. Это и абсолютно стандартные плавание и шахматы, и необычные ракетомоделирование, WEB конструирование, 3D моделирование, робототехника, экспериментальная химия, видеостудия и даже школа юных барабанщиков.

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