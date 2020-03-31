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31.03.2020 (20:01)

Саперы Черноморского флота отрабатывают навыки работы по разминированию минных заграждений

На полигонах боевой подготовки Крымского полуострова инженерно-саперные подразделения Черноморского флота начали проведение полевых выходов.

Поэтапно флотские инженеры отрабатывают задачи в условиях морского побережья на полигоне Опук и в горных условиях на полигоне Ангарский.

В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры изучают приёмы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании различных участков местности.

Помимо ликвидации минной опасности на участках местности сапёры отрабатывают также и навыки по проделыванию проходов для прохождения личного состава и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях.

Особенностью сборов является совершенствование навыков по действиям военнослужащих при обнаружении установленных мин различного типа как на земле, так и в прибрежной полосе моря с привлечением водолазов – разведчиков и специального инженерно-сапёрного оборудования.

При ведении инженерной разведки и разминирования военнослужащие применяют специальные общевойсковые и инженерные комплекты средств разведки и разминирования, а также специальную технику.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот , Разминирование
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