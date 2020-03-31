31.03.2020 (19:53)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО определились лучшие экипажи армейской авиации по итогам второго этапа «Авиадартс-2020»

В рамках международного конкурса АрМИ-2020 на территории Ленинградской области завершился второй этап соревнований по воздушной выучке авиационных экипажей Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Участники армейского этапа соревнований – экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-24, а также транспортно-боевых Ми-8, которые показали лучшие результаты в отборочном туре на базе авиационных соединений и воинских частей объединения, дислоцированных на территории Псковской, Ленинградской и Смоленской областей.

Конкурс проводился в три этапа. На первом этапе – военнослужащие сдали нормативы по физической подготовке. К сдаче привлекались основные и резервные экипажи. Второй этап включает в себя полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, а также отработку техники пилотирования. На заключительном этапе летчики продемонстрировали свое профессиональное мастерство в ходе боевого применения на авиационном полигоне Кингисеппский по наземным целям с использованием неуправляемых авиационных ракет и автоматических авиационных пушек.

Команды военных лётчиков, набравшие по итогу армейского этапа наибольшее количество очков, будут представлять интересы Западного военного округа на всеармейском этапе конкурса Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице