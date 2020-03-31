31.03.2020 (20:34)

Артиллеристы в Поволжье впервые получат современный комплект контрбатарейной борьбы «Пенициллин»

Парк вооружения учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Саратовской области, до конца года впервые пополнится современным комплексом звукотепловой разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин».

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Программно-аппаратные средства «Пенициллина» позволяют принимать, фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов, разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

Конструктивно комплекс исполнен на базе армейского грузовика КамАЗ с выносными звукоприемниками и оптико-электронным модулем, оснащенном камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре.

Комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от -50 до + 50.



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