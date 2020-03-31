31.03.2020 (19:48)

Военные инженеры ЦВО приступили к рекогносцировке района проведения подрыва льда на реки Поперечная в Алтайском крае

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа совершили марш и приступили к проведению рекогносцировки на затороопасных участках реки Поперечная. Соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Алтайского края.

Работы по устранению ледяных заторов будут проводиться в светлое время суток в районе села Николаевка для защиты от подтопления населенных пунктов объектов инфраструктуры и мостов на федеральной трассе М-9, которые находятся ниже по течению реки.

В воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа в Толмачево подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

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